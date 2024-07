Tennisser Berrettini wint tiende ATP-titel in Kitzbühel

KITZBÜHEL (ANP) - Tennisser Matteo Berrettini heeft het tennistoernooi van Kitzbühel op zijn naam geschreven. De Italiaan versloeg in de finale de Fransman Hugo Gaston in twee sets: 7-5 6-3.

De 28-jarige Berrettini won in de Oostenrijkse plaats de tiende ATP-titel. De Italiaanse nummer 50 van de wereldranglijst won een week eerder het toernooi van Gstaad en was dit jaar ook al de beste in Marrakech.

De 23-jarige Gaston speelde zijn tweede ATP-finale, maar kon ook zaterdag geen titel bijschrijven. In 2021 op het ATP-toernooi in Gstaad verloor hij de finale van de Noor Casper Ruud.