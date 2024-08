Waterpolosters 'niet superteleurgesteld', vinden brons ook knap

NANTERRE (ANP) - De waterpolosters van Oranje zijn volgens bondscoach Evangelos Doudesis "niet superteleurgesteld" door het mislopen van de olympische finale na strafworpen tegen Spanje. "C'est la vie. Er zijn in de wereld serieuzere problemen dan verliezen in de halve finale. De meiden zijn natuurlijk niet blij, maar teleurgesteld is een heel groot woord. Het is prima, we gaan door voor de bronzen medaille", zei Doudesis.

Dat bevestigde aanvoerster Sabrina van der Sloot. "Dit team van Spanje speelde zijn derde olympische halve finale en wij hadden dat nog nooit gedaan. Als je dan zo terugkomt (van 6-1 achter) denk ik dat je heel trots op jezelf mag zijn. Dat geeft veel vertrouwen voor de volgende wedstrijd."

Dat volgende duel is zaterdag, om het brons tegen regerend kampioen de Verenigde Staten of Australië. "Goud is natuurlijk het allermooist, maar brons is ook superknap als je de twee Spelen daarvoor niet eens aanwezig bent. Als het lukt, kan je denk ik heel trots zijn", aldus Van der Sloot, die na jaren in Spanje na de Spelen terugkeert bij GZC Donk uit Gouda.