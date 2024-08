Deliveroo wint flink op Londense beurs na goede resultaten

LONDEN (ANP) - Deliveroo was donderdag een grote winnaar op de beurs in Londen na goed ontvangen resultaten. De maaltijdbezorger maakte bekend in de eerste helft van dit jaar 1,3 miljoen Britse pond (zo'n 1,5 miljoen euro) winst te hebben behaald. Volgens oprichter en topman Will Shu is het de eerste keer dat Deliveroo winst boekte over deze periode. In de eerste zes maanden van vorig jaar ging nog een verlies van 82,9 miljoen Britse pond in de boeken.

Op de beurs in Londen steeg Deliveroo meer dan 10 procent. Het bedrijf bezorgde tot eind november 2022 ook in Nederland maaltijden, maar vertrok omdat het bedrijf zijn positie op de Nederlandse markt niet goed genoeg vond. De onderneming kampte hier met concurrentie van onder meer Thuisbezorgd. Deliveroo kwam ook in opspraak omdat het bezorgers als zzp'ers in dienst nam en niet als werknemers. Vakbond FNV stapte daarom naar de rechter. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat de bezorgers werknemers zijn.