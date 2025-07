Waterpolosters verliezen op WK van titelverdediger Amerika

SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben op het WK in Singapore hun eerste nederlaag geleden. Titelverdediger Verenigde Staten was net wat sterker dan de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis en won met 11-9 (3-2 4-3 2-1 2-3). Op de Olympische Spelen van Parijs wist Oranje nog van de Amerikaanse ploeg te winnen in de strijd om het brons.

De nederlaag van Oranje, dat in 2023 de wereldtitel veroverde, volgde op de ruime zege van 25-6 op Argentinië in de eerste groepswedstrijd. Dinsdag is China de derde tegenstander in de poule. Lieke Rogge was in de wedstrijd tegen de VS topscorer met drie doelpunten.

Hoewel Simone van de Kraats de score opende, stond Oranje na de eerste periode al met 3-2 achter. De Amerikaanse ploeg bleef ook in de tweede en derde periode de overhand houden, al waren er fraaie treffers van Bente Rogge, Maartje Keuning en Vivian Sevenich.

In de vierde periode kwamen de VS 11-8 voor en besloot Doudesis na een time-out alles of niets te spelen door in de aanval keepster Sarah Buis uit het water te halen. Meer dan nog een treffer van Rogge leverde het niet op.