Israëlische raket doodt alweer kinderen in Gaza bij waterdistributiepunt

Een Israëlische raket heeft in het hart van de Gazastrook minstens acht Palestijnen gedood, voornamelijk kinderen. Dat melden lokale functionarissen. De raketaanval miste volgens een verklaring van het Israëlische leger door een "storing" zijn beoogde doel, een strijder van Islamitische Jihad. Het projectiel landde "tientallen meters van het doel", aldus het leger.

De aanval trof een waterdistributiepunt in het vluchtelingenkamp Nuseirat, waarbij zes kinderen omkwamen en zeventien anderen gewond raakten, zei Ahmed Abu Saifan, een arts in het Al-Awda-ziekenhuis. Door brandstoftekorten zijn mensen afhankelijk van inzamelpunten waar ze hun plastic containers met water kunnen vullen.

Bij een andere Israëlische aanval, op een drukke markt in Gaza-Stad, zijn volgens Palestijnse media twaalf mensen omgekomen. In de afgelopen 24 uur heeft Israël 139 Gazanen gedood, waardoor het totale dodental in de kuststrook de 58.000 is gepasseerd, aldus het ministerie van Volksgezondheid.