Waterpolosters verliezen ruim van olympisch kampioen Spanje

ALEXANDROUPOLIS (ANP) - De waterpolosters van Oranje hebben tijdens de World Cup in het Griekse Alexandroupolis een duidelijke 16-8-nederlaag geleden tegen olympisch kampioen Spanje. In de eerste helft van de wedstrijd, een herhaling van de halve finale van de afgelopen Spelen in Parijs, hield de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis de schade beperkt tot 6-5. In de laatste kwarten was Spanje veel beter: 3-1 3-4 4-1 6-2.

Lieke Rogge, Tess van der Meer en Marit van der Weijden maakten allemaal twee treffers voor Oranje. Het team kwam tegen Spanje afgelopen zomer in Parijs nog terug van een 10-5-achterstand, maar verloor de strijd om een finaleplek na strafworpen.

De winnaar van olympisch brons speelt zondag nog tegen Australië, waarvan het eerder in Griekenland met 11-9 won. De inzet is een zo goed mogelijke uitgangspositie voor de Super Final in april in het Chinese Chengdu.