Waterpolosters zien na bestuderen beelden toch af van protest

NANTERRE (ANP) - De Nederlandse waterpolosters zien toch af van een protest tegen een doelpunt van Spanje in de na strafworpen verloren olympische halve finale. Bondscoach Evangelos Doudesis was van plan dat te doen omdat hij dacht dat zijn Spaanse collega een time-out had aangevraagd voordat Spanje de 12-12 maakte. De treffer had dan niet mogen tellen. Maar na het opnieuw bekijken van de beelden constateert de Nederlandse ploeg dat de time-out werd aangevraagd toen de bal al in het Nederlandse doel lag.

Vervolgens keek Oranje of de situatie de ploeg dan recht zou geven op een strafworp, omdat de bal in het doel mogelijk zou tellen als Nederlands balbezit. Een ploeg mag alleen een time-out aanvragen in eigen balbezit. Maar na het opnieuw bestuderen van de regels bleek Nederland pas balbezit te hebben als het spel weer was hervat, dus bleek er van een strafbare fout geen sprake.

"Deze hele situatie gebeurde in twee seconden, dus we hebben het goed moeten terugkijken. Maar uiteindelijk hebben we besloten geen protest in te dienen", laat de teammanager van de ploeg weten. Doudesis had al geen hoge verwachtingen van zijn geplande protest. "We dienen het protest in omdat we er alles aan willen doen, maar de kans dat we gaan winnen is minimaal. Dit soort protesten worden in de sport helaas niet zo vaak gewonnen."

Na een vroege 6-1-achterstand kwam Oranje bij 12-11 voor het eerst op voorsprong, waarna Doudesis na de daaropvolgende gelijkmaker al tevergeefs protesteerde bij de scheidsrechter. Na een spannende slotfase en 14-14-eindstand plaatste Spanje zich na strafworpen voor de finale.