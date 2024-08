Van der Peet en Van de Wouw naar halve finales keirin op Spelen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrensters Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw zijn er op de Olympische Spelen in geslaagd de halve finales te bereiken van de keirin. Daarvoor was een plaats bij de beste vier in de kwartfinales nodig.

De Haagse Van der Peet passeerde als vierde de finish, maar kwam meteen erna ten val, mogelijk omdat ze in aanraking was gekomen met de Chinese Yuan Liying, die vijfde werd. Ook de Belgische Nicky Degrendele (derde) ging onderuit.

De uit Kaatsheuvel afkomstige Van de Wouw won haar heat overtuigend. De halve finales zijn om 18.15 uur, de finale is om 19.18 uur.

Bij keirin rijden vijf of zes rensters achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de rensters in drie ronden om de winst. De inmiddels gestopte Shanne Braspennincx pakte het goud op de Spelen van Tokio.