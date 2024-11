WOLVERHAMPTON (ANP) - Jermaine Wattimena is bij de Grand Slam of Darts uitgeschakeld in de kwartfinales. De 36-jarige darter was kansloos tegen de 17-jarige dartssensatie Luke Littler: 16-2.

Littler liep meteen uit naar 3-0 in legs en die marge liet hij nooit meer in gevaar komen. In de tweede leg miste hij op dubbel 12 een negendarter. Na de 5-1 van Littler won Wattimena nog één leg, maar daarna was Littler oppermachtig.

Gian van Veen komt in de kwartfinale nog in actie tegen Gary Anderson.