Wellens kan zijn geluk niet op na voltooien trilogie

CARCASSONNE (ANP) - Tim Wellens was zo blij dat hij in de Tour de France na ritzeges in de Giro en Vuelta zijn 'trilogie' voltooide dat hij op de streep vergat hoe hij die vreugde had willen uiten. "Ik had de tijd om iets te bedenken en wilde net voorbij de streep mijn fiets de lucht in steken. Maar ik was zo gelukkig dat ik er niet meer aan dacht", vertelde de Belg van UAE Team Emirates in het flashinterview in Carcassonne. Zijn ritzege in de Tour bracht hem in het rijtje renners dat etappes won in Tour, Giro en Vuelta.

Maar die twee ritzeges in Italië in 2016 en 2018 en de twee dagsuccessen in Spanje in 2020 vallen in het niet bij zijn winst in de Tour. "Het is heel speciaal: iedereen kent de Tour, iedereen wil er rijden, maar niet veel mensen winnen er ook nog een rit", sprak de Belgisch kampioen, die zich meestal wegcijfert voor zijn kopman Tadej Pogacar. Dat hoefde zondag niet. "Maar ik zou deze zege zo inruilen voor het geel van Tadej in Parijs."