Bäckstedt wint Baloise Ladies Tour, Fidanza pakt slotetappe

ZWEVEGEM (ANP) - Wielrenster Zoe Bäckstedt heeft de Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven. De 20-jarige Britse zag haar leidende positie in de slotetappe niet meer in gevaar komen. De Italiaanse Martina Fidanza won zondag de vierde en laatste etappe, een rit met start en finish in het Belgische Zwevegem.

Bäckstedt hield in het algemeen klassement een voorsprong van 12 seconden op Ellen van Dijk. De Britse had woensdag al de proloog gewonnen en was zaterdag zowel in het eerste deel van de derde etappe als de daaropvolgende tijdrit de beste geweest. Daarmee heroverde ze ook de leiderstrui, die in bezit was van de Nederlandse Charlotte Kool.

Het peloton had in de slotfase een late aanval van Scarlett Souren geneutraliseerd en maakte zich op voor de sprint. In de laatste bocht kwamen enkele rensters, onder wie sprintster Kool, hard ten val. Nienke Veenhoven trok de sprint aan voor ploeggenote Fidanza en die bleef haar landgenoten Barbara Guarischi en Chiara Consonni nipt voor.