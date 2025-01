Welsford opnieuw de snelste in openingsrit Tour Down Under

GUMERACHA (ANP/RTR) - De Australische wielrenner Sam Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe) heeft voor het tweede jaar op rij de openingsetappe van de Tour Down Under gewonnen, de Australische openingskoers van het wielerseizoen. Hij won na een rit van bijna 151 kilometer de massasprint in de straten van Gumeracha. De Brit Matthew Brennan uit de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike eindigde als tweede. Een andere Brit, Matthew Walls (Groupama FDJ) werd derde.

In de laatste 3 kilometer vond nog een valpartij plaats met Dylan van Baarle als een van de slachtoffers. Hij wist de finish op eigen kracht te halen. Met een erg lange sprint maakte Welsford het voorbereidende werk van ploeggenoot Danny van Poppel af. De Australiër ging zo vroeg juichen dat Brennan nog dichtbij kwam, maar de 19-jarige neoprof slaagde er niet meer in zijn voorwiel voor dat van Welsford te duwen.

"Ik heb mezelf vervloekt in de laatste 100 meter", zei Welsford in de interviews na zijn overwinning. "Ik ging wellicht iets te vroeg aan. Zo werd het een hele lange sprint. Ik had niet meer de energie om alle twee mijn handen omhoog te steken."

De zesdaagse Tour Down Under duurt nog tot en met zondag. Woensdag wacht een heuvelachtige etappe van 128,8 kilometer met start en aankomst in Tanunda.