Wennemars begint onbevangen aan schaatsseizoen door wereldtitel

DEN BOSCH (ANP) - Joep Wennemars begint het olympisch schaatsseizoen onbevangen door zijn wereldtitel op de 1000 meter. De 22-jarige schaatser van Team Essent vertelde tijdens de teampresentatie in Den Bosch dat hij door die titel afgelopen voorjaar in Hamar verlost is van druk die hij voelde als zoon van Erben Wennemars.

"De vergelijking met mijn vader is er altijd geweest. Ik heb ook altijd best veel interne druk gevoeld, omdat ik mezelf wilde bewijzen. Dat zat ook in mij", zei Wennemars. "Het moment dat ik wereldkampioen werd, ging ik beseffen dat ik dat van mij kon laten afglijden. Dat ik mijn eigen naam heb gemaakt en daarop mag voortborduren dit seizoen."

Wennemars hoopt dat hij daardoor wat meer onbevangen kan zijn in dit seizoen waarin in februari de Olympische Spelen plaatsvinden in Milaan. "Ik heb die onbevangenheid nooit mogen ervaren. Ik denk dat ik dat nu pas begin te krijgen en ik ga daar heel erg van genieten."