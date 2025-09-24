Italië: fregat begeleidt Gazahulpvloot niet om strijd te leveren

ROME (ANP/RTR) - Het fregat dat Italië heeft uitgezonden om de actievloot met hulpgoederen naar Gaza te begeleiden, is daar niet uit militair machtsvertoon. Dat heeft de Italiaanse premier Giorgia Meloni gezegd in de marge van de VN-top in New York. Eerder riep het land Israël al op de veiligheid van de hulpvloot en zijn opvarenden te garanderen.

De tientallen schepen van de actievloot zijn sinds begin september vanuit Barcelona onderweg naar Gaza, maar zijn dinsdag door Israël gewaarschuwd dat ook zij niet langs de blokkade van de Gazaanse kustlijn mogen. De vloot zou in de nacht van dinsdag op woensdag zijn belaagd door drones terwijl die zich in internationale wateren nabij Griekenland bevond. De twaalf drones zouden volgens opvarenden boven de vloot tot ontploffing zijn gebracht.