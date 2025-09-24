ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italië: fregat begeleidt Gazahulpvloot niet om strijd te leveren

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 19:51
anp240925180 1
ROME (ANP/RTR) - Het fregat dat Italië heeft uitgezonden om de actievloot met hulpgoederen naar Gaza te begeleiden, is daar niet uit militair machtsvertoon. Dat heeft de Italiaanse premier Giorgia Meloni gezegd in de marge van de VN-top in New York. Eerder riep het land Israël al op de veiligheid van de hulpvloot en zijn opvarenden te garanderen.
De tientallen schepen van de actievloot zijn sinds begin september vanuit Barcelona onderweg naar Gaza, maar zijn dinsdag door Israël gewaarschuwd dat ook zij niet langs de blokkade van de Gazaanse kustlijn mogen. De vloot zou in de nacht van dinsdag op woensdag zijn belaagd door drones terwijl die zich in internationale wateren nabij Griekenland bevond. De twaalf drones zouden volgens opvarenden boven de vloot tot ontploffing zijn gebracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

anp240925124 1

AP maakt zich 'grote zorgen' om 'LinkedIn-gebruikers: 'Pas instellingen aan om AI'

Loading