Wennemars schaatst naar zilver op 1000 meter achter Ning

BEIJING (ANP) - Joep Wennemars heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Beijing zilver gepakt op de 1000 meter. De 24-jarige schaatser was in de National Speed Skating Oval in Beijing met 1.08,00 tweede achter de Chinees Ning Zhongyan. Die won in een baanrecord van 1.07,43. Lian Ziwen uit China werd met 1.08,07 derde.

Wennemars had een bijzondere loting met Lian als tegenstander. De Chinees hinderde Wennemars op de Olympische Spelen in Milaan op de 1000 meter op de kruising, waardoor de Nederlander naast een medaille greep. Lian had in deze rit een betere start en lag lang voor, maar in de slotmeters troefde Wennemars hem alsnog af.

Serge Yoro werd vierde met 1.08,39. Tim Prins kwam tot 1.08,93 en eindigde daarmee als zevende. Kayo Vos werd zeventiende met 1.10,58. Kjeld Nuis reed de 1000 meter niet voluit en werd twintigste en laatste.

De Amerikaan Jordan Stolz en Jenning de Boo ontbreken bij de eerste wereldbekerwedstrijd. Stolz won olympisch goud op de 1000 meter in Milaan voor De Boo, die het zilver greep.