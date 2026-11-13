Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wennemars schaatst naar zilver op 1000 meter achter Ning

Sport
door anp
anp131126129 1
Volg ons op Google Nieuws
BEIJING (ANP) - Joep Wennemars heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Beijing zilver gepakt op de 1000 meter. De 24-jarige schaatser was in de National Speed Skating Oval in Beijing met 1.08,00 tweede achter de Chinees Ning Zhongyan. Die won in een baanrecord van 1.07,43. Lian Ziwen uit China werd met 1.08,07 derde.
Wennemars had een bijzondere loting met Lian als tegenstander. De Chinees hinderde Wennemars op de Olympische Spelen in Milaan op de 1000 meter op de kruising, waardoor de Nederlander naast een medaille greep. Lian had in deze rit een betere start en lag lang voor, maar in de slotmeters troefde Wennemars hem alsnog af.
Serge Yoro werd vierde met 1.08,39. Tim Prins kwam tot 1.08,93 en eindigde daarmee als zevende. Kayo Vos werd zeventiende met 1.10,58. Kjeld Nuis reed de 1000 meter niet voluit en werd twintigste en laatste.
De Amerikaan Jordan Stolz en Jenning de Boo ontbreken bij de eerste wereldbekerwedstrijd. Stolz won olympisch goud op de 1000 meter in Milaan voor De Boo, die het zilver greep.
loading

POPULAIR NIEUWS

notaris anp 0

Wil je nog op papier schenken aan je kinderen? De akte moet vóór 1 januari klaar zijn, en wie nu al voor 2027 tekent, valt onder de nieuwe regels

shutterstock_2814294105

Waarom je spruitjes beter niet in water kunt koken

fff8d743-474b-4f83-8b8a-7ae4514c4354

Havermout of boterham met pindakaas: welk ontbijt is gezonder?

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

duitsland beschouwt spanje weer als risicogebied1625833079

Emigreren naar Spanje? De nieuwe exitheffing is bedoeld voor miljonairs, maar op je pensioen zit al een claim

onderzoek-voorziet-100-miljard-euro-aan-zorgkosten-in-20251643606205

Tot €649 per jaar verschil: zo groot is het premiegat tussen zorgverzekeringen in 2027

Loading