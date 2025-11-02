Wennemars troeft Prins en De Boo af voor titel op 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Joep Wennemars heeft bij de NK afstanden in Heerenveen voor het eerst de titel op de 1000 meter veroverd. De 23-jarige wereldkampioen van Team Essent bleef met 1.07,17 in een rechtstreeks duel Tim Prins voor en was ook sneller dan titelverdediger Jenning de Boo.

Kai Verbij, terug op het NK na een jaar afwezigheid, had met 1.08,74 de tot dan toe beste tijd neergezet. Wennemars en Prins waren daarna ruim sneller. Prins werd gehinderd door een kapot pak, maar reed een snelle eerste ronde. Wennemars won met een betere slotronde in 1.07,17 tegen 1.07,22 voor Prins. Kjeld Nuis kwam met 1.08,44 daar niet aan en werd vierde. De Boo leek op weg naar zijn derde titel op de 1000 meter, maar was op de streep met 1.07,29 net langzamer.

De beste vijf schaatsers op de 1000 meter hebben zich gekwalificeerd voor de wereldbeker. Dat zijn naast Wennemars, Prins en De Boo ook Nuis en Verbij. De eerste wereldbekerwedstrijd is van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City.