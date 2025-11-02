Concertgebouw annuleert chanoekaconcert om banden zanger met IDF

AMSTERDAM (ANP) - Het Concertgebouw annuleert het jaarlijkse concert waarmee het joodse feest Chanoeka wordt gevierd. Het is niet gelukt om met Stichting Chanukah Concert tot overeenstemming te komen over een alternatief voor het optreden van de voorzanger, die banden heeft met IDF, het Israëlische leger.

De aanwezigheid van voorzanger Shai Abramson "staat haaks op de missie van het Concertgebouw om mensen te verbinden met muziek", aldus de Amsterdamse concertzaal. Abramson heeft volgens het Concertgebouw "een belangrijke rol bij het IDF" en vertegenwoordigt het Israëlische leger bij officiële aangelegenheden. "Voor het Concertgebouw is het doorslaggevend dat het IDF actief betrokken is bij een controversiële oorlog en Abramson daarvan een zichtbare vertegenwoordiger is."

Het Concertgebouw heeft de stichting sinds de zomer in meerdere gesprekken gevraagd de zanger te vervangen. Dat wil de stichting niet en er is geen andere oplossing gevonden, aldus het Concertgebouw.