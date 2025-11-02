ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

541Hamas claimt resten van drie ex-gijzelaars te hebben gevonden

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 15:58
anp021125082 1
JERUZALEM (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft gezegd de stoffelijke resten te hebben getraceerd van drie overleden gijzelaars die vrijdag zouden worden overgedragen. Israël ontving vrijdag via het Rode Kruis de stoffelijke resten van drie personen, maar Israëlische onderzoekers stelden vast dat deze niet van voormalige Israëlische gijzelaars waren.
Hamas meldt zondag dat de resten zijn gevonden. The Jerusalem Post zegt dat de Israëlische autoriteiten zich voorbereiden op de overdracht van de drie in de avond.
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

_164810d5-f376-4201-be6f-3a4ea4396125

Anthony Hopkins: de treurige jeugd en dronken jaren van een briljant acteur

shutterstock_1931678078 (1)

Checklijst: is je partner een narcist?

anp011125149 1

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk

Ozempic beschermt het hart op meer manieren dan alleen door gewichtsverlies

Loading