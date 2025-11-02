541Hamas claimt resten van drie ex-gijzelaars te hebben gevonden

JERUZALEM (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft gezegd de stoffelijke resten te hebben getraceerd van drie overleden gijzelaars die vrijdag zouden worden overgedragen. Israël ontving vrijdag via het Rode Kruis de stoffelijke resten van drie personen, maar Israëlische onderzoekers stelden vast dat deze niet van voormalige Israëlische gijzelaars waren.

Hamas meldt zondag dat de resten zijn gevonden. The Jerusalem Post zegt dat de Israëlische autoriteiten zich voorbereiden op de overdracht van de drie in de avond.