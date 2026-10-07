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Wereldkampioen wielrennen McNulty kopman UAE in Lombardije

Sport
door anp
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MILAAN (ANP) - De kersverse wereldkampioen wielrennen Brandon McNulty is zaterdag de kopman van UAE Team Emirates in de Ronde van Lombardije. Dat blijkt uit de startlijst die de wedstrijdorganisatie woensdag heeft gedeeld. Zijn ploeggenoot Tadej Pogačar won de Italiaanse wielerklassieker de afgelopen vijf edities, maar is nog altijd aan het herstellen van een valpartij in de Vuelta.
De Amerikaan McNulty verschijnt voor het eerst in de regenboogtrui. Hij wordt bijgestaan door onder anderen Isaac Del Toro en Adam Yates. Aan de start staan verder de verwachte namen: Europees kampioen Remco Evenepoel, Tom Pidcock en het Franse supertalent Paul Seixas.
Voor Bauke Mollema wordt het een bijzondere wedstrijd. De 39-jarige Nederlander neemt zaterdag afscheid in de koers die hij in 2019 won, zijn enige zogenoemde wielermonument. Wout Poels verschijnt aan de start als kopman van de Unibet Rose Rockets, de ploeg die met een wildcard debuteert in Lombardije.
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