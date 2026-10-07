Verstappen verwacht niet zomaar nog een overwinning in Singapore

SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen verwacht niet dat hij zijn eerste overwinning van dit Formule 1-seizoen komend weekend zomaar een vervolg zal geven. "Ik denk dat de overwinning vrij circuit-specifiek was, dus we zullen zien hoe het deze week zal gaan", zegt Verstappen in een persbericht van zijn team Red Bull. De Nederlander won afgelopen zondag in Maleisië, voor de Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

"Het was een geweldig gevoel om in Maleisië te winnen en een moment van grote trots voor het team", zegt Verstappen. "We proberen de auto gewoon iedere race te blijven verbeteren en hopelijk kunnen we de goede vorm voortzetten in Singapore."

"Ik geniet van dit stratencircuit, het heeft veel bochten en is vrij hobbelig", zegt Verstappen. "De hitte is natuurlijk een factor, maar we racen deze keer tenminste in de avond. Singapore is een race die ik nog nooit heb gewonnen, dus het voelt als 'unfinished business' op dit circuit."