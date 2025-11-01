Wereldkampioene Kok op NK verreweg de snelste op eerste 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Femke Kok heeft bij de NK afstanden de eerste 500 meter gewonnen. De 25-jarige wereldkampioene op de 500 meter bleef met een tijd van 37,10 Anna Boersma en Marrit Fledderus voor.

Boersma zette met 37,66 een tijd neer waar veel schaatssters zich op stukbeten. Alleen Kok was in de slotrit sneller. Fledderus versloeg met 37,71 in haar rit Jutta Leerdam, die met 37,83 de vijfde tijd reed. Angel Daleman kwam met 37,83 tot de vierde tijd.

De 500 meter wordt voor de Nederlandse titel twee keer verreden, waarbij een klassement de winnaar bepaalt. Voor de kwalificatie voor de wereldbeker komen de vijf schaatssters met de snelste 500 meter in aanmerking.