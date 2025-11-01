ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wereldkampioene Kok op NK verreweg de snelste op eerste 500 meter

Sport
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 16:14
anp011125104 1
HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Femke Kok heeft bij de NK afstanden de eerste 500 meter gewonnen. De 25-jarige wereldkampioene op de 500 meter bleef met een tijd van 37,10 Anna Boersma en Marrit Fledderus voor.
Boersma zette met 37,66 een tijd neer waar veel schaatssters zich op stukbeten. Alleen Kok was in de slotrit sneller. Fledderus versloeg met 37,71 in haar rit Jutta Leerdam, die met 37,83 de vijfde tijd reed. Angel Daleman kwam met 37,83 tot de vierde tijd.
De 500 meter wordt voor de Nederlandse titel twee keer verreden, waarbij een klassement de winnaar bepaalt. Voor de kwalificatie voor de wereldbeker komen de vijf schaatssters met de snelste 500 meter in aanmerking.
loading

POPULAIR NIEUWS

Nathalie-profiel

Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato

ANP-523020559

Is elektrisch poetsen écht beter dan met de hand? Dit is de juiste techniek

232061746_m

Veel mensen denken dat ze niet tegen gluten kunnen, maar meestal ligt het aan iets anders

gandr-collage (24)

De 100 grooste bedrijven van Europa. En stelt Nederland nog wat voor?

ANP-539093886

Waarom het Denemarken wél lukt om het stikstofprobleem op te lossen

ANP-64335161 (1)

De oudste lucht ooit ontdekt in 6 miljoen jaar oud ijs

Loading