Drones gespot in buurt van Belgische militaire vliegbasis

PEER (ANP/BELGA) - In de buurt van de militaire vliegbasis van Kleine-Brogel in het Belgisch-Limburgse Peer zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht "meerdere drones" gespot. Dat schrijft de Belgische minister van Defensie Theo Francken op X. Het is onduidelijk van welke partij de drones zijn en waarom deze daar vlogen.

"Toen de politie ter plaatse was, konden de agenten geen drone of piloot meer aantreffen," zei burgemeester Steven Matheï. "Het proces-verbaal is overgemaakt aan Defensie en aan de militaire inlichtingendienst ADIV."

Het is onduidelijk of de drones er vlogen met als doel te spioneren of paniek te zaaien. De gemeente Peer zal de komende dagen samen met Defensie en de politie overleggen over de veiligheid. "We vragen om de veiligheid op en rond de vliegbasis zo hoog mogelijk te houden," aldus Matheï.

Bestrijding

"Met drones boven militaire kwartieren vliegen is ten strengste verboden. Defensie moet alles in het werk stellen om deze drones neer te halen", besluit Francken zijn X-bericht. Vrijdag voert de Belgische ministerraad overleg over de bestrijding van drones.

Vorige maand waren al verdachte drones gesignaleerd boven andere militaire locaties in België. Europese landen vrezen voor Russische drones in hun luchtruim als onderdeel van een hybride oorlogsvoering.