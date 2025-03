Wereldkampioene Kopecky rijdt in Milaan-Sanremo eerste koers

MILAAN (ANP) - Wereldkampioene Lotte Kopecky start zaterdag in Milaan-Sanremo in haar eerste wedstrijd van het seizoen. Ze is samen met Lorena Wiebes een van de speerpunten voor SD Worx-Protime in de eerste editie van de Italiaanse klassieker voor de wielrensters.

Kopecky noemt de koers een aanwinst sinds de Primavera Rosa van de kalender verdween. Die wedstrijd werd van 1999 tot en met 2005 verreden. "Ik ben blij met het parcours. Ik heb de Cipressa en Poggio al verkend. De wind zal een belangrijke rol spelen zaterdag. En ook de afdaling wordt belangrijk. Zelf ben ik ook wel een goede daler", kijkt ze via haar ploeg vooruit.

Kopecky reed na het prolongeren van haar wereldtitel in september in Zwitserland nog een wedstrijd op de weg, de Ladies Tour. Die sloot ze ook met een overwinning af. Voor Milaan-Sanremo rekent ze op de kracht van haar ploeg, met naast Wiebes Elena Cecchini, Femke Gerritse, Blanka Vas en Marta Lach. "Met Lorena hebben we nog een goede kaart om mee te spelen voor de winst. Daarnaast zijn Demi Vollering, Elisa Longo-Borghini, Marianne Vos en Puck Pieterse de voornaamste namen die als favoriet kunnen worden opgeschreven."