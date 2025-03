Douglas flink lager op Duitse beurs na winstalarm

AMSTERDAM (ANP) - Douglas is vrijdag flink gekelderd op de aandelenbeurs in Frankfurt. De Duitse parfum- en cosmeticaketen kwam donderdag met een winstalarm. Minder mensen bezoeken de winkels en de webshop van de keten. Dat komt volgens het bedrijf door het gedaalde consumentenvertrouwen vanwege de toegenomen economische en politieke onzekerheid. Douglas verloor 22,5 procent in de DAX in Frankfurt.

Vooral in Duitsland en Frankrijk, twee belangrijke markten voor de keten, merkt Douglas dat de vraag naar parfums en cosmetica is verslechterd. Het bedrijf denkt minder omzet en winst te maken in het huidige boekjaar dan het eerder had verwacht. In Amsterdam zakte investeerder CVC, de eigenaar van Douglas, 5 procent.

De AEX-index sloot 0,5 procent lager op 914,83 punten. De MidKap zakte 1,1 procent naar 873,10 punten. De beurs in Frankfurt daalde mede door de koersval van Douglas 0,5 procent. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.