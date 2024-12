Wereldkampioenen Lavreysen en Wiebes ook de beste in eigen land

APELDOORN (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft zich in Apeldoorn ook verzekerd van de nationale titel op de sprint. De winnaar van drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Parijs was in de finale in Omnisport te sterk voor Tijmen van Loon.

"Het is een mooi, succesvol maar ook lang seizoen geweest", zei de wereldkampioen die vrijdag ook al de nationale titel op de keirin won. "Mijn lijf is ook best moe en het moest soms uit mijn tenen komen, maar ik wilde voor eigen publiek nog één keer alles geven. En ik ben blij dat me dat gelukt is."

Lorena Wiebes veroverde in Apeldoorn eerst de nationale titel op de puntenkoers. Ze slaagde erin om Nina Kessler in haar laatste sprint nog te passeren. Marjolein van 't Geloof eindigde als derde. Wiebes werd ook Nederlands kampioen op scratch, het onderdeel waarop ze afgelopen najaar de wereldtitel veroverde. "Ik sta hier gewoon met twee kampioenstruien en dat is super", jubelde Wiebes.

Maikel Zijlaard pakte de nationale titel op de afvalkoers en Vincent Hoppezak werd Nederlands kampioen op madison. Steffie van der Peet verzekerde zich van de nationale titel op sprint.

