Wereldtitel mountainbiken blijft doel van Van der Poel

BRUSSEL (ANP) - Mathieu van der Poel heeft de wereldtitel mountainbiken hoog op zijn verlanglijstje staan voor 2025. Dat zegt de Nederlandse wielrenner van Alpecin-Deceuninck in een interview met de Vlaamse sportzender Sporza. Andere doelen zijn uiteraard de klassiekers Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Over de Tour de France is de regerend wereldkampioen veldrijden minder enthousiast. "Er valt voor mij niet zo veel te halen", vindt Van der Poel.

"Ik rijd liever vijf koersen waarin ik meedoe om te winnen dan twintig etappes waarin ik de helft van de tijd niet meedoe voor de zege", zegt Van der Poel. "Het is een koers die ik niet supergraag rijd. Buiten ritten proberen te winnen en de gele trui dragen, valt er voor mij in de Tour niet zo heel veel te halen." De aanwezigheid van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen in de ploeg, maakt de Tour desondanks interessant. "Met Jasper erbij heb ik dan wel een doel om hem aan zoveel mogelijk ritzeges te helpen. Dat vind ik leuk en het neemt ook druk bij mij weg."

"De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen in de regenboogtrui is misschien wel het hoogtepunt van mijn carrière geweest. Dat is toch iets vrij unieks", keek hij terug op het afgelopen jaar. Die klassiekers zijn de voornaamste doelen in het voorjaar. Met een vierde zege in de Ronde van Vlaanderen zou hij bovendien alleen recordhouder worden, al heeft hij met de Sloveen Tadej Pogacar een voorname concurrent. "Het zal moeilijk zijn om hem te kloppen, maar het is een uitdaging die ik graag aanga."

Van der Poel (29) wil graag weer het mountainbiken oppakken. In aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs besloot hij die discipline even aan zich voorbij te laten gaan. Bij de Spelen van Tokio (2021) was hij wel actief als mountainbiker, maar daar ging het mis door een val. "Als ik mag kiezen, zou ik dit jaar graag wereldkampioen mountainbiken worden", zegt hij nu. "Dat is me nog niet gelukt en blijft in mijn achterhoofd spelen." Net als een olympische titel op de mountainbike. "Daar heb ik nog één kans voor: Los Angeles 2028." Het zou dan zomaar eens het einde van zijn loopbaan kunnen zijn. "Ik ga zeker niet tot mijn veertigste blijven koersen. Ik vind het belangrijk om te stoppen op een hoogtepunt of op een punt waar je vrede met alles kunt hebben."