ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weug boekt dominante zege in vrouwenrace bij GP Zandvoort

Sport
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 11:53
anp310825069 1
ZANDVOORT (ANP) - Maya Weug heeft bij de Dutch Grand Prix op dominante wijze de tweede race van de vrouwenklasse F1 Academy gewonnen. De 21-jarige Nederlandse autocoureur reed in haar Ferrari de concurrentie op grote afstand op het circuit van Zandvoort.
Haar zege was een welkome opwarmer voor de bezoekers, die geleidelijk de tribunes bevolken op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Zij zijn vooral gekomen om later zondag viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen in actie te zien.
De F1 Academy is gelieerd aan de Formule 1 en geeft jonge vrouwelijke coureurs de kans zich in de kijker te rijden bij Formule 1-teams. Weug onderstreepte haar vorm zaterdag al door poleposition te veroveren. Vanaf die eerste startplek was ze zondag onnavolgbaar. De Britse Alisha Palmowski (Red Bull) passeerde na zeventien ronden als tweede de finish op meer dan zeven seconden achterstand.
Tweede zege van het seizoen
De Française Doriane Pin (Mercedes) eindigde als derde op bijna tien seconden. Zij behield de leiding in het kampioenschap, maar zag Weug wel in punten dichterbij komen. De Nederlandse boekte haar tweede zege van het seizoen en heeft haar zinnen gezet op de titel. Er zijn na Zandvoort nog twee raceweekeinden in de F1 Academy.
Nina Gademan arriveerde als zesde. De coureur uit Wijster won zaterdag op haar 22e verjaardag de eerste race. Esmee Kosterman, die dankzij een wildcard mocht meedoen in Zandvoort, werd knap zevende.
Vorig artikel

Duitse gasvoorraden voor 70 procent gevuld, voor op schema

Volgend artikel

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-10333488

De dikte van je nek verraadt je gezondheid

American-XL-Bully-1

Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

104387261 l normal none

5 verborgen gevaren van je dagelijkse deodorant

anp300825137 1

Houthi's zweren wraak op Israël na dood premier

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen