Duitse gasvoorraden voor 70 procent gevuld, voor op schema

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De voorraden aardgas van Duitsland zijn nu voor 70 procent gevuld. Daarmee ligt Duitsland ruim voor op schema, want de Duitse overheid heeft een doelstelling waarbij de ondergrondse opslagreserves per 1 november voor minstens 70 procent gevuld moeten zijn.

Duitsland heeft de grootste gasopslagcapaciteit van de Europese Unie. Met de goed gevulde voorraden worden zorgen over mogelijke tekorten van aardgas in de winterperiode verminderd. In de winter neemt het gebruik van gas voor verwarming sterk toe. Door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russisch gas is er meer aandacht voor het voldoende vullen van de Europese gasvoorraden voor de winterperiode. Dat is van groot belang voor de Europese energieveiligheid.

De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 65,7 procent gevuld, aldus het Nationaal Energie Dashboard.

Europa haalt nu het meeste gas door pijpleidingen uit Noorwegen en ook veel vloeibaar gemaakt aardgas (lng) door tankers uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs is de gasprijs de laatste maanden gedaald. De prijs van een megawattuur gas staat nu op 31,62 euro, het laagste niveau sinds eind april.