Regering Syrië meldt bestand met SDF na onrust

DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - De Syrische regering heeft met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) overeenstemming bereikt over een "alomvattend staakt-het-vuren op alle fronten" in het noorden en noordoosten. Dat meldt de minister van Defensie van Syrië na topoverleg met de Koerdische leider Mazloum Abdi, het hoofd van de door de VS gesteunde SDF-militie.

Het overleg volgde op de onrust in Aleppo. Daar kwam het volgens staatsmedia tot schermutselingen tussen regeringstroepen en de SDF, met zeker één dode tot gevolg. Staatspersbureau Sana had gemeld dat daarna al was besloten tot een staakt-het-vuren, zonder verdere details te geven.

Bronnen melden dat Abdi na de gevechten voor het eerst in maanden een ontmoeting had met president Ahmed al-Sharaa. Rebellen van die oud-jihadist verdreven vorig jaar dictator Bashar al-Assad na een jarenlange burgeroorlog. Het land is nog steeds verdeeld en grote gebieden vallen nog onder een Koerdisch bestuur, waarvan de SDF feitelijk de gewapende tak is.