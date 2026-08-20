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Wiebes sprint naar nieuwe ritzege in Ronde van Groot-Brittannië

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 16:58
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BLACKPOOL (ANP) - Lorena Wiebes is ook in de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië overtuigend naar de zege gesprint. De 27-jarige leidster in het algemeen klassement liet na 111 kilometer in Blackpool de Canadese Maggie Coles-Lyster en Kim Le Court-Pienaar uit Mauritius ruim achter zich in de massasprint. De wielerkoers werd enige tijd stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours.
Wiebes (SD Worx - Protime) won woensdag ook al de openingsrit en veroverde zo de leiderstrui. De Nederlandse was al voor deze elfde Ronde van Groot-Brittannië recordhoudster met zeven ritzeges.
De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag.
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