Wiebes sprint naar nieuwe ritzege in Ronde van Groot-Brittannië

BLACKPOOL (ANP) - Lorena Wiebes is ook in de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië overtuigend naar de zege gesprint. De 27-jarige leidster in het algemeen klassement liet na 111 kilometer in Blackpool de Canadese Maggie Coles-Lyster en Kim Le Court-Pienaar uit Mauritius ruim achter zich in de massasprint. De wielerkoers werd enige tijd stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours.

Wiebes (SD Worx - Protime) won woensdag ook al de openingsrit en veroverde zo de leiderstrui. De Nederlandse was al voor deze elfde Ronde van Groot-Brittannië recordhoudster met zeven ritzeges.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag.