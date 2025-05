WINSCHOTEN (ANP) - De auto waar Jeffrey en Emma in zaten, raakte zaterdag rond 15.45 uur te water. Dat is ongeveer een kwartier nadat de vader de kinderen uit Beerta meenam in het voertuig, meldt de politie.

De lichamen van de kinderen en de vader werden dinsdagavond teruggevonden in de auto in het water bij Winschoten. Ze zijn zeer waarschijnlijk om het leven gekomen door verdrinking.