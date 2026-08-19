Wiebes sprint naar zege in openingsrit Ronde van Groot-Brittannië

COCKERMOUTH (ANP) - Lorena Wiebes heeft voor de achtste keer in haar carrière een rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 27-jarige wielrenster van SD Worx - Protime won in start- en finishplaats Cockermouth na 159 kilometer overtuigend de sprint. Wiebes was al recordhoudster in de WorldTour-koers qua ritzeges.

Het was voor Wiebes haar eerste echte koers sinds de Ronde van Frankrijk eerder deze maand, toen ze de eerste twee ritten won en in de gele leiderstrui reed. Ook nu veroverde ze de leiding in het algemeen klassement met haar ritzege. Haar ploeggenoten neutraliseerden in de eerste etappe veel aanvallen, van onder anderen Riejanne Markus.

De elfde Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag.