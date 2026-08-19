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Boeren aangekomen bij provinciehuis in Assen

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 16:33
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ASSEN (ANP) - Honderden boeren hebben zich woensdagmiddag rond 15.30 uur verzameld in de buurt van het Drentse provinciehuis in Assen, ziet een ANP-verslaggever. Ze zullen daar worden ontvangen door Agnes Mulder, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Dat laat een woordvoerder ter plaatse weten. Ook gedeputeerde Henk Emmens zal de boeren toespreken.
Met honderden tractoren trokken de boeren woensdag in drie colonnes langs de twaalf gemeentehuizen in de provincie om de gemeenten te vragen om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jaimi van Essen. De actie eindigt bij het provinciehuis. Een deel van de boeren is rond 15.30 uur nog onderweg daarheen.
Gedeputeerde Emmens maakte dinsdag bekend dat hij zijn lidmaatschap van de BBB heeft opgezegd en verder wil als onafhankelijk gedeputeerde. Emmens zat namens de BBB in het college van Gedeputeerde Staten (GS). Toen de BBB-fractie zich in juli tegen de stikstofkoers van de eigen bestuurder keerde, viel de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA. Emmens wil de landbouw- en stikstofportefeuille behouden.
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