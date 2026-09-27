ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielerpeloton vanuit winderig Brossard vertrokken voor WK-wegrit

Sport
door anp
zondag, 27 september 2026 om 15:20
anp270926090 1
Volg ons op Google Nieuws
BROSSARD (ANP) - De wielrenners zijn vertrokken voor hun WK-wedstrijd op de weg in Canada over 273 kilometer. De start was om 15.00 uur Nederlandse tijd in het bij Montreal gelegen Brossard, waar het harder waait dan voorgaande dagen. Namens Nederland hoopt Mathieu van der Poel op zijn tweede wereldtitel.
De Sloveen Tadej Pogačar, winnaar van de twee vorige edities, is er niet bij door zijn val in de Vuelta van een maand geleden. Daardoor ligt de strijd open, al wordt de Belgische oud-wereldkampioen Remco Evenepoel vaak genoemd als favoriet. Tijdens de Grote Prijs van Montreal van twee weken geleden, die werd verreden op grotendeels hetzelfde parcours als het WK, won de Mexicaan Isaac Del Toro de sprint om de winst van de Fransman Paul Seixas. Evenepoel werd toen vijfde.
Na 112 kilometer komen de renners aan bij het stadscircuit in Montreal, waar twaalf rondes volgen met steeds de pittige klim Voie Camillien-Houde. De finish wordt rond 21.40 uur verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

7fcc0100-f365-42e5-9ff1-75ddde5d3138

In dit Europese land zijn trein, tram en bus gratis — terwijl Nederlandse reizigers steeds meer betalen

box3-geldkist

Ook gewoon spaargeld kan meetellen: dit moet je weten over box 3

ANP-569667392

Uitgelekt: kabinet wil cruciale eis van Pro inwilligen

IMG_4883

Denemarken mag buitenlanders weren van vakantiehuizen, Spanje niet: waarom dat verschil er nu toe doet

rente-hypotheek-stijgt

Loopt je rentevaste periode af? Met een deels aflossingsvrije hypotheek betaal je al snel ruim €200 per maand meer

gras-laatste-maaibeurt-header (1)

Wanneer moet je voor het laatst je gras maaien? Kijk niet naar de kalender

Loading