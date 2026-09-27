Wielerpeloton vanuit winderig Brossard vertrokken voor WK-wegrit

BROSSARD (ANP) - De wielrenners zijn vertrokken voor hun WK-wedstrijd op de weg in Canada over 273 kilometer. De start was om 15.00 uur Nederlandse tijd in het bij Montreal gelegen Brossard, waar het harder waait dan voorgaande dagen. Namens Nederland hoopt Mathieu van der Poel op zijn tweede wereldtitel.

De Sloveen Tadej Pogačar, winnaar van de twee vorige edities, is er niet bij door zijn val in de Vuelta van een maand geleden. Daardoor ligt de strijd open, al wordt de Belgische oud-wereldkampioen Remco Evenepoel vaak genoemd als favoriet. Tijdens de Grote Prijs van Montreal van twee weken geleden, die werd verreden op grotendeels hetzelfde parcours als het WK, won de Mexicaan Isaac Del Toro de sprint om de winst van de Fransman Paul Seixas. Evenepoel werd toen vijfde.

Na 112 kilometer komen de renners aan bij het stadscircuit in Montreal, waar twaalf rondes volgen met steeds de pittige klim Voie Camillien-Houde. De finish wordt rond 21.40 uur verwacht.