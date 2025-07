DUINKERKE (ANP) - De Franse wielerploeg Cofidis heeft alle elf dure racefietsen die waren gestolen weer terug. De ploeg meldde op X dat de politie van het district Lille na grondig speurwerk de fietsen ter waarde van 13.000 euro per stuk had teruggevonden in het plaatsje Halluin.

Cofidis maakte zondag melding van de diefstal. De deur van een vrachtwagen was opengebroken en de elf racefietsen werden ontvreemd. De ploeg maakte geen melding van aanhoudingen.