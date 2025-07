CAS spreekt Franse schermster vrij van doping na intieme kus

LAUSANNE (ANP) - Het hof van sportarbitrage CAS heeft de Franse schermster Ysaora Thibus vrijgesproken van doping en haar schorsing van vier jaar kwijtgescholden. Het Zwitserse tribunaal oordeelde dat haar positieve test was veroorzaakt door een intieme kus met haar toenmalige vriend, de Amerikaanse schermer Race Imboden. Ze kon volgens de rechters niet weten dat haar vriend wel een verboden spierversterkend middel slikte.

Thibus, die met de Franse floretploeg zilver won op de Olympische Spelen van Tokio in 2021, was eerder al vrijgesproken door de internationale schermfederatie, maar het mondiale antidopingbureau WADA was bij het CAS in beroep gegaan en eiste een schorsing van vier jaar.

De schermster was in januari 2024 positief getest op ostarine. Het CAS liet wetenschappelijk onderzoek doen en concludeerde dat het zeer aannemelijk was dat Thibus door te zoenen met haar vriend het verboden middel had binnengekregen.