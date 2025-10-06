ECONOMIE
Wielerploeg Israel-Premier Tech kondigt naamsverandering aan

Sport
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 18:34
TEL AVIV (ANP/BELGA) - Wielerploeg Israel-Premier Tech heeft een naamsverandering aangekondigd voor volgend seizoen. Dat maakte de ploeg maandag bekend. Er werd vanwege pro-Palestijnse protesten tijdens wielerkoersen al enige tijd druk uitgeoefend op de Israëlische formatie om de naam Israël te schrappen.
De Canadese hoofdsponsor Premier Tech had vorige maand ook al aangedrongen op een naamsverandering. Onlangs verstoorden pro-Palestijnse demonstranten onder meer enkele etappes in de Vuelta. Zij protesteerden tegen de aanwezigheid van Israel - Premier Tech in de Spaanse rittenkoers. De ploeg reed vanaf de veertiende etappe al zonder de naam Israël op het shirt.
