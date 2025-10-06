Plastic flessen laten meer plastic achter in je lichaam dan je beseft

Denk je dat je een gezonde keuze maakt door water uit een plastic fles te drinken in plaats van frisdrank? Denk dan nog eens goed na. Je krijgt namelijk veel meer binnen dan alleen water.

Wetenschappers van de Canadese Concordia University hebben 141 bestaande studies geanalyseerd om te kijken welke impact het gebruik van plastic flessen heeft op de gezondheid. De cijfers zijn onthutsend. Mensen die enkel water uit plastic flessen drinken, spelen jaarlijks tot 90.000 deeltjes micro- en nanoplastic mee naar binnen. Dat is dubbel zoveel als wat je binnenkrijgt van alle andere bronnen samen.

Het probleem zit hem vooral in de allerkleinste deeltjes. Microplastics zijn al klein. Ze zijn tussen de één micrometer en vijf millimeter. Maar nanoplastics zijn nóg kleiner, minder dan één micrometer. Om dat in perspectief te plaatsen: een menselijke haar is ongeveer zeventig micrometer dik. Deze nanoplastics zijn zo minuscuul dat ze niet alleen in de maag blijven, maar door de darmwand heen kunnen glippen en via het bloed door het hele lichaam reizen.

Gevaarlijk op talloze manieren

Eenmaal in de bloedbaan kunnen deze deeltjes terechtkomen in organen als de lever, nieren en longen. Deeltjes kleiner dan honderd nanometer kunnen zelfs de bloedhersenbarrière en de placenta passeren. Dat betekent dat ze het ongeboren kind kunnen bereiken en mogelijk de hersenen kunnen beïnvloeden.

De gezondheidsrisico's zijn divers. Onderzoek linkt blootstelling aan nano- en microplastics aan onder meer ontstekingen, hormonale verstoringen, schade aan de voortplantingsorganen en het zenuwstelsel. De plastic deeltjes kunnen ook het immuunsysteem ontregelen en de darmbacteriën verstoren.

Vooral in deze gevallen

Vooral polyethyleentereftalaat, beter bekend als PET, en de dopjes van hoge-dichtheid polyethyleen geven plastic af. Dit gebeurt vooral bij mechanische stress, bijvoorbeeld wanneer je de dop opent of sluit of in een fles knijpt. Ook wanneer je de fles in het zonlicht laat staan, komen plastics vrij.

De onderzoekers zeggen dat toegang tot schoon drinkwater een mensenrecht is en dat plastic flessen op dat vlak geen duurzame oplossing vormen. Ze pleiten onder meer voor investeringen in waterinfrastructuur en plaatsen waar flessen uit duurzame materialen hervuld kunnen worden.