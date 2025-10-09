ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielerteam Israel-Premier Tech niet in de Ronde van Lombardije

Sport
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 16:34
anp091025206 1
COMO (ANP/AFP) - Wielerploeg Israel - Premier Tech staat zaterdag niet aan de start van de Ronde van Lombardije. De organisatie van de Italiaanse klassieker heeft bekendgemaakt dat de ploeg uit de WorldTour niet meer op de startlijst staat.
"De beslissing is in onderling overleg genomen tussen organisator RCS en de ploeg", meldde een woordvoerder van de organisatie. Het wielerteam had eerder te horen gekregen dat het vanwege veiligheidsoverwegingen niet welkom was in de Ronde van Emilië, die afgelopen zaterdag werd verreden.
Eerder was er veel protest tegen de deelname van de Israëlische wielerploeg aan de Ronde van Spanje. Meerdere etappes werden onderbroken door acties van pro-Palestijnse demonstranten. Het team kondigde begin deze week al een naamsverandering aan voor volgend seizoen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading