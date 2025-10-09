Wielerteam Israel-Premier Tech niet in de Ronde van Lombardije

COMO (ANP/AFP) - Wielerploeg Israel - Premier Tech staat zaterdag niet aan de start van de Ronde van Lombardije. De organisatie van de Italiaanse klassieker heeft bekendgemaakt dat de ploeg uit de WorldTour niet meer op de startlijst staat.

"De beslissing is in onderling overleg genomen tussen organisator RCS en de ploeg", meldde een woordvoerder van de organisatie. Het wielerteam had eerder te horen gekregen dat het vanwege veiligheidsoverwegingen niet welkom was in de Ronde van Emilië, die afgelopen zaterdag werd verreden.

Eerder was er veel protest tegen de deelname van de Israëlische wielerploeg aan de Ronde van Spanje. Meerdere etappes werden onderbroken door acties van pro-Palestijnse demonstranten. Het team kondigde begin deze week al een naamsverandering aan voor volgend seizoen.