Dit is waarom Zelensky bruggen opblaast in Koersk: 'Oekraïne verrast vriend en vijand'

Het Oekraïense leger verbaast vriend en vijand door diep in de Russische regio Koersk binnen te dringen. De inval heeft als doel om een bufferzone te creëren, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. “Door bruggen op te blazen creëer je een natuurlijke grens”, legt BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg uit.

Schade aan bruggen

Oekraïense tanks zijn opgerukt over de grens, en er zijn luchtaanvallen uitgevoerd in de regio Koersk. “Met als doel zoveel mogelijk vernietigingen aan te richten”, vertelt Hammelburg. “En ik weet niet of het met raketten of gevechtsvliegtuigen is gebeurd, maar ze hebben behoorlijke schade toegebracht aan twee bruggen.”

Dit is strategisch belangrijk, 'want zo creëer je een natuurlijke grens'. En dat is precies waar Zelensky naar op zoek is. “Zo wil hij de aanvoerroutes van Rusland blokkeren. Het is wat de Russen in Charkiv hebben gedaan, maar dan omgekeerd.”

Hoe lang kan Oekraïne dit volhouden?

“Zelensky heeft hier enorm veel materiaal en manschappen voor nodig. Dat is tot nu toe gelukt. Maar er zijn grote zorgen – en dat steekt hij zelf ook niet onder stoelen of banken – dat dit niet zo duurzaam is als hij zou willen”, aldus Hammelburg. Het lijkt erop dat Zelensky het stuk land bezet wil houden tot er vredesbesprekingen komen.

Ruslands reactie