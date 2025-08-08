ECONOMIE
Wielrenner Brennan sprint naar ritzege in Ronde van Polen

Sport
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 17:44
anp080825145 1
ZAKOPANE (ANP) - Wielrenner Matthew Brennan heeft de vijfde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 20-jarige Brit van Visma - Lease a Bike was na 206 kilometer tussen Katowice en Zakopane oppermachtig in de sprint van een grote groep.
De Brit Ben Turner eindigde op de tweede plaats, voor de Italiaan Andrea Bagioli. De Fransman Paul Lapeira van Decathlon-AG2R blijft de leider in het algemeen klassement.
Op het heuvelachtige parcours sprong de Nederlander Huub Artz samen met de Australiër Jensen Plowright, de Slowaak Martin Svrcek en de Oostenrijker Patrick Gamper al snel weg uit het peloton. Artz werd als laatste van de vroege vlucht op minder dan 12 kilometer teruggepakt. De Zwitser Jan Christen en de Italiaan Alberto Bettiol deden daarna een poging om een sprint te voorkomen, maar ook zij haalden het niet.
Zaterdag staat er een rit over 147,5 kilometer met start en finish in Bukowina Tatrzanska op het programma. De Ronde van Polen eindigt zondag.
Voorzitter Europese Raad wil dat Israël afziet van inname Gaza

Media over Oekraïne-deal: Russen mogen veroverd gebied houden

