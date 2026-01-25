Wielrenner Brennan wint laatste etappe Tour Down Under

STIRLING (ANP) - Matthew Brennan heeft de vijfde en laatste etappe van de Tour Down Under gewonnen. Het Britse talent van Visma-Lease a Bike was na ruim 169 kilometer de snelste in een massasprint in het Australische Stirling.

Brennan klopte Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland. De Deen Tobias Lund Andresen sprintte naar de derde positie. De Australiër Jay Vine eindigde als 26e en pakte de eindzege van de eerste wedstrijd van het nieuwe wielerseizoen.

De 20-jarige Brennan stelde afgelopen week teleur in de etappes voor sprinters in de Tour Down Under. "We waren de hele week teleurgesteld over onze resultaten", zei hij aan de finish. "We hebben echter geleerd van onze fouten. Nu was onze timing wel goed."

Brennan boekte vorig jaar twaalf overwinningen op profniveau. Hij combineert in het voorjaar de sprintklassiekers met monumenten als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.