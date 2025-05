Wielrenner Ciccone na valpartij uit Giro d'Italia

NOVA GORICA (ANP) - Wielrenner Giulio Ciccone gaat niet van start in de vijftiende etappe van de Giro d'Italia. De Italiaanse klassementsrenner (Lidl-Trek) heeft te veel last van zijn rechterbeen. Hij was zaterdag betrokken bij een valpartij in de veertiende etappe. Ciccone stapte nog wel op zijn fiets maar kwam ruim zestien minuten na ritwinnaar Kasper Asgreen over de finish in het Sloveense Nova Gorica.

"Ik heb er geen woorden voor", laat Ciccone via zijn ploeg weten. "Ik vocht om de etappe uit te rijden omdat ik hoopte dat de controles in het ziekenhuis zouden uitwijzen dat het niet zo erg was. Dan had ik later in deze Giro nog kunnen strijden voor een etappezege. Het doet pijn om de Giro op deze manier te verlaten, vooral met de bergritten die nog komen."

De 30-jarige Ciccone moet twee weken rust houden en mag daarna waarschijnlijk weer trainen. Hij stond zaterdagochtend zevende in het algemeen klassement.