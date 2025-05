FT: topman SoftBank wil Japans-Amerikaans staatsinvesteringsfonds

TOKIO (ANP) - De oprichter en topman van de grote Japanse techinvesteerder SoftBank heeft geopperd een gezamenlijk Japans-Amerikaans staatsinvesteringsfonds op te richten. Dat fonds moet grootschalig investeren in technologie en infrastructuur in de Verenigde Staten. Dat meldt de Financial Times op basis van ingewijden.

SoftBank-topman Masayoshi Son heeft volgens de bronnen het idee al besproken met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en topambtenaren in beide landen. Het zou nog niet zijn uitgewerkt tot een voorstel. Een van de ingewijden stelt dat het fonds mogelijk 300 miljard dollar (ongeveer 264 miljard euro) aan startkapitaal nodig heeft om de ambities te kunnen waarmaken.

Woordvoerders van SoftBank en het Amerikaanse ministerie van Financiën wilden niet reageren tegenover de zakenkrant. Japan probeert een handelsakkoord te sluiten met de Verenigde Staten over de importheffingen. Japan wil helemaal geen heffingen, de VS mikken op minstens 10 procent.