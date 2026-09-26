Wielrenner Evenepoel legt initiatief op WK bij andere landen

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BOUCHERVILLE (ANP) - Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. "Dat wil zeggen dat we niet per se hoeven weg te rijden en de koers laten ontploffen. Dat geeft ons luxe en ademruimte", zei de nummer 2 van de Tour de France in het teamhotel bij Montreal tegen Belgische media.

Evenepoel (26) dook niet weg voor de favorietenrol. "Ik begrijp dat ik die heb. Ik heb de afgelopen weken in de GP van San Sebastian en Quebec goed gereden en gewonnen." In de GP van Montreal, met hetzelfde parcours als het wereldkampioenschap van zondag, moest de viervoudig wereldkampioen zijn meerdere erkennen in de Mexicaan Isaac del Toro en de Fransman Paul Seixas. "Hun namen zou ik nu ook zeker opschrijven. Die wedstrijd zegt veel, maar ook niet alles."

Evenepoel vindt het bijvoorbeeld aan de Franse ploeg van Seixas om de koers te domineren. Het 20-jarige toptalent beschikt over een mindere sprint dan andere renners. Evenepoel: "Wij willen andere landen een beetje uit de tent lokken. Op een bepaald moment kan ik de koers laten ontploffen, maar niet als eerste. Op dit circuit kan je jezelf heel snel tegenkomen."

Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. "De klim kan voor ons op de limiet zijn, maar Mathieu zal door iedereen in de gaten worden gehouden. Als we samen vooruit zijn, kunnen we bondgenoten zijn, want Mathieu komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats."