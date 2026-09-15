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Wielrenner Gall stapt na derde plek in Vuelta over naar Lidl-Trek

Sport
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 9:47
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BAD WIMPFEN (ANP/BELGA) - Wielrenner Felix Gall verruilt Decathlon CMA CGM voor de Duitse WorldTour-formatie Lidl-Trek. De 28-jarige Oostenrijker eindigde zondag als derde in het klassement van de Ronde van Spanje, achter de Spanjaard Enric Mas en de Sloveen Primož Roglič. Eerder dit jaar werd hij al tweede in de Ronde van Italië.
"In 2026 heeft Felix laten zien dat hij tot de allerbesten behoort en heeft hij zich gevestigd als een echte podiumkandidaat in de grote rondes. Maar wij geloven dat er nog veel meer in zit", zegt Andy Schleck, directeur van Lidl-Trek.
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