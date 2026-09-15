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Nieuwe Chinese reisbeperkingen officieel van kracht

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 9:57
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BEIJING (ANP/AFP/RTR) - Een reeks reisbeperkingen aangekondigd door China is vanaf dinsdag van kracht. China zegt hiermee de nationale technologische veiligheid te willen beschermen.
Chinese burgers die terugkeren naar China na betrokkenheid bij illegale activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen, kunnen een uitreisverbod opgelegd krijgen. Dit kan zes maanden tot drie jaar duren. Buitenlandse burgers kunnen ook een inreisverbod van een tot vijf jaar opgelegd krijgen als ze onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij een visumaanvraag.
Buitenlandse regeringen hebben eerder al meldingen gemaakt van gevallen waarin hun burgers China niet mochten verlaten vanwege een veiligheidsonderzoek.
Tussen China en de VS is een technologische wedloop aan de gang, waarbij beide landen elkaar beschuldigen van het ontvreemden van de capaciteiten van lokaal ontwikkelde kunstmatige intelligentie (AI).
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