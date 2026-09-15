ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index begint voorzichtig door zorgen over AI en olie

Economie
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 9:29
anp150926083 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) en de stijgende olieprijzen. De chipbedrijven toonden wel enig herstel na de zware verliezen een dag eerder. Die werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over de veiligheidsrisico's van een te snelle en ongecontroleerde ontwikkeling van AI.
Door de enorme investeringen in AI zijn de chipbedrijven en andere bedrijven die apparatuur leveren voor AI-datacenters dit jaar flink in waarde gestegen. Ook de beurzen bereikten daardoor nieuwe recordniveaus. De oproep om de ontwikkeling van AI te vertragen om de veiligheid te waarborgen wakkert de vrees aan dat strengere regels de koerswaarderingen van AI-bedrijven onder druk zullen zetten.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1096,91 punten. De AEX sloot maandag een fractie lager, ondanks de forse koersverliezen van de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-564401271

Zo blijft het mos uit je gras

IMG_4734

Zo groot is het verschil nu tussen de duurste en goedkoopste energieleverancier: tot €480 per jaar

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

297417599_m

Heb je ADHD? Dat kun je mogelijk zien aan je ogen

308153498_m

Eén boodschap vergeten bij de zelfscan? Dat kan je voortaan deze boete opleveren

Loading