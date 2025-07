Wielrenner Healy kan veroveren gele trui in Tour amper bevatten

PUY DE SANCY (ANP) - Wielrenner Ben Healy kan amper bevatten dat hij na zijn eerdere ritwinst in de zesde etappe van de Tour de France de gele leiderstrui had veroverd na rit 10. "Het is echt ongelooflijk. Hoeveel renners krijgen de kans om geel te dragen? Nu is het allebei gelukt, echt te gek", zei de 24-jarige Ier van EF Education First - EasyPost.

Healy had het veroveren van het geel niet gepland. "We moesten bekijken hoe de etappe zich zou ontwikkelen", legde hij uit bij de NOS. "Hoe zou UAE (ploeg Tadej Pogacar) de rit rijden? Het hing een beetje van hen af. Ze reden anders dan normaal en daar hebben we van geprofiteerd met vier renners in de ontsnapping. Op het moment dat we de voorsprong zagen groeien en we dachten dat we geel konden pakken, zijn we daar vol voor gegaan."