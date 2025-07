Tegenvaller Volvo door uitstel elektrische auto's en heffingen VS

GÖTEBORG (ANP/BLOOMBERG) - Het Zweedse autoconcern Volvo moet 11,4 miljard Zweedse kroon (ruim 1 miljard euro) afschrijven door vertragingen bij de introductie van elektrische modellen en oplopende kosten van Amerikaanse importheffingen. Volgens de autofabrikant zal dit de nettowinst in het tweede kwartaal met 9 miljard kroon drukken.

"Vanwege importheffingen is het voor het bedrijf momenteel niet winstgevend om de Volvo ES90 in de Verenigde Staten te verkopen, terwijl de marges op de ES90 ook in Europa onder druk staan om dezelfde reden", stelt het bedrijf in een verklaring.

Volvo, in handen van het Chinese Zhejiang Geely, behoort tot de wereldwijd kwetsbaarste merken als het gaat om importheffingen. Eerder gaf het concern al aan dat het overweegt de productie in zijn Amerikaanse fabriek uit te breiden. Tegelijkertijd heeft het merk moeite om kopers van elektrische auto's aan te trekken op de uiterst concurrerende Chinese markt.